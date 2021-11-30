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  4. Magic Mike 3 için kollar sıvandı! Channing Tatum ve Steven Soderbergh yeni projelerini açıkladı

Magic Mike 3 için kollar sıvandı! Channing Tatum ve Steven Soderbergh yeni projelerini açıkladı

30.11.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Channing Tatum ve yönetmen Steven Soderbergh, yeni projelerine dair heyecanlı olduklarını dile getirdi. Erkek striptizci hikayesini ele alan Magic Mike serisinin üçüncü filmi olan Magic Mike's Last Dance için yeniden bir araya geliyor.

Magic Mike 3 için kollar sıvandı! Channing Tatum ve Steven Soderbergh yeni projelerini açıkladı

Magic Mike serisinin üçüncü filmi Magic Mike's Last Dance’ın yeni filmi için hazırlıklar tamamlandı. Sinemalarda gösterilmesi planlanmayan film HBO Max’ta vizyona girecek. Orijinal film, gişede 167 milyon dolar kazanarak ve olumlu eleştiriler alarak sürpriz bir kritik ve ticari başarı elde etmişti. Bir devam filmi olan Magic Mike XXL, 2015 yılında Soderbergh'siz çekildi ve dünya çapında 120 milyon dolar hasılat elde etti.

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2015 yapımı Magic Mike XXL'i yöneten Gregory Jacobs da Carolin, Nick Wechsler ve Peter Kiernan ile birlikte filmin yapımcıları arasında yer alacak. Filmde bir striptizciyi canlandıran Channing Tatum, haberi Twitter'da doğruladı ve senaryosunun bir resmini "Mike Lane geri dönüyor gibi görünüyor" başlığıyla paylaştı.

“ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Seride başrolü üstlenen Tatum, yeni filmle ilgili olarak, “Steven, Greg, Reid ve HBO Max'teki harika insanlarla 'Magic Mike' dünyasının kapılarını havaya uçuracağım için ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Striptiz evreni asla eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

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