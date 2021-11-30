MrBeast’in Squid Game videosu, ilk haftada gerçek gösterimden daha fazla görüntülenmeye ulaştı

Squid Game , ilk ayında 111 milyon izleyiciyle Netflix tarihinin en büyük lansmanı unvanını kazandı. MrBeast 456 bin dolarlık “Gerçek Hayatta Squid Game” videosu 24 Kasım’dan bu yana ilk beş gününde 111 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. MrBeast'in düşük maliyetli versiyonu, Squid Game'in ilk ayki görüntüleme sayısını bir haftadan kısa bir sürede geçmeyi başardı.

ÖDÜL PARASINI GEÇTİĞİ SÖYLENİYOR

MrBeas takipçileri arasından 456 oyuncuyu seçti. Büyük ödül olarak ise 456 bin dolar (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL) belirlendi. YouTube’da 9,7 milyonun üzerinde beğeni alan videonun bazı hesaplamalara göre ödül parasını reklam ve izlenme ücretlerinden çıkarttığı iddia edildi.



