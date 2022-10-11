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Mağlup eş anlamlısı nedir? Mağlup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar arasında yaşanan ilişkiler bu toplumların dillerini de etkilemiştir. Türk ve Arap toplumları arasında yaşanan kültürel ilişkiler, aralarında bir kelime ödünçlemesi yaşanmasına yol açmıştır. Türkçenin söz varlığında Arapça kökenli pek çok kelime bulunur. Mağlup kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Peki, mağlup kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mağlup eş anlamlısı nedir? Mağlup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe pek çok dilden kelime ödünçlemiş ve bu sebeple kelime haznesini oldukça zenginleştirmiştir. Osmanlı Döneminde ivme kazanan Arap diline olan ilgi, Türkçenin bu dille olan etkileşiminin artmasına yol açmıştır. O dönemde açılan medreselerde başlayan Arapça eğitimler, dönemin yazar ve şairlerinin de Arap ve Fars dilleriyle süslü eserlerinin de etkisiyle dilimize bu dillerden pek çok kelime girmiştir. Bu sebeple Türkçenin söz varlığında özellikle Arapça kökenli kelimelere rastlamak kaçınılmazdır.

Mağlup kelimesi dilimize Arapça "ġlb" kökünden gelen "maġlūb" sözcüğünden alıntıdır. Dilimize giren yabancı kökenli kelimeler zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelmiştir. Mağlup kelimesi "savaş veya yarışmada yenilmiş" anlamında kullanılır.

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Mağlup eş anlamlısı nedir?

Dil sürekli değişim ve gelişim içindedir. Dile giren yabancı kökenli kelimelerin dilin anlamsal olarak ihtiyaç duyduğu kelimlerdir. Bu durumun aksine dilin söz varlığında aynı veya benzer anlamlar taşıyan kelimeler olmasına rağmen alıntıladığı da görülebilir. Anlam benzerliği veya aynılığı gösteren, farklı dilden olan kelimeler de Türkçenin söz varlığına girer. Bu durumlar eşiğinde eş anlamlılık kavramı ortaya çıkar.

Eş anlamlılık ilişkisi bulunan kelimeler birbirlerinin anlam eşi veya anlam benzeridir. Bu sebeple kullanıldığı cümlelerde birbirlerinin anlamsal karşılığıdırlar. Mağlup kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ise "yenik"tir.

Mağlubun eş anlamlısı "yenik" kelimesi sesteş bir sözcüktür. Sesteş sözcükler yazılış ve okunuş bakımından aynı gibi görünseler de farklı anlamlar taşıyan iki farklı kelimelerdir. Yenik kelimesini eş seslilik bağlamında anlamlarını şu şekilde inceleyebiliriz:

  • Yenik, -ği (I):
    Yenmiş, aşınmış.
    Bir hayvanın veya böceğin bir şeyi yiyerek o şeyde bıraktığı iz.

  • Yenik (II):
    Savaş veya yarışmada yenilmiş, mağlup.

Eş sesli olan yenik kelimesinin anlamlarından da anlaşılacağı gibi mağlup kelimesinin eş anlamı yenik (II)’dir.

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Mağlubun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mağlubun eş anlamlısının bir eş sesli sözcük olması ve mağlup kelimesiyle aralarında bulunan eş anlamlılık ilişkisi bu kelimelerin cümle içindeki anlamlarının anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu sebeple "yenik" kelimesiyle kurulan örnek cümleler incelenebilir:

  • Karşı takım bizim takımı yenik düşürdü.
  • Onun ısrarına yenik düşüp onunla beraber dışarı çıktım.
  • Tüm çabalara rağmen hastalığa yenik düştü.
  • Çok çalışmalarına rağmen ufak hatalar yüzünden yenik düştüler.
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