Magnolia nasıl yapılır? Magnolia malzemeleri neler?

New York'tan dünyaya yayılan nefis bir tat olan magnolia sıklıkla tüketiliyor. Süt, yumurta, un, vanilyadan yapılan magnolianın birçok çeşiti bulunuyor. İçinde bulunan meyveleri ve malzemeleri de ona göre seçmek gerekiyor. İşte magnolia tarifi ve malzemeleri...

MAGNOLİA MALZEMELERİ

1 litre süt

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 paket toz vanilya

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket bebe bisküvisi (ya da petibör)

1 su bardağı toz şeker

1 paket süt kreması

2 adet muz

10 adet çilek

MAGNOLİA NASIL YAPILIR?

Tencereye nişasta, şeker, un, vanilya ve yumurtayı ekleyin. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin ve çırpma teli ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ocağa alın ve karıştırma işlemini sürdürün. Topaklanma olmamasına dikkat edin. Karışım muhallebi kıvamında olduğunda ve kaynadığında ocağın altını kapatın. Muhallebi soğurken, bisküvileri incecik olana dek robottan geçirin.

Muhallebi soğuduğunda içerisine bir paket süt kreması ilave edin ve karıştırın. Bu sırada muz ve çilekleri dilimleyin. Magnolia kuplarına önce muhallebi koyun ve meyveleri yanlarına doğru dizin. Sonrasında bisküvi kırıntılarını ilave edin ve yeniden muhallebi dökün. En üste kalan bisküvileri paylaştırın. Antep fıstığı ve çikolata rulosu ekleyerek servis edin. Afiyet olsun...



