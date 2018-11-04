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Mahalle sakinleri taş ocağı için sandık kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova mahallesi sakinleri, mahallelerinde kurulması planlanan taş ocağı tesisinin yapılmaması için oy kullandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova mahallesinde yaşayan vatandaşlar, özel bir firmanın mahalle yakınına kurmayı planladığı taş ocağının yapılıp yapılmamasına ilişkin, "halk oylaması" gerçekleştirdi.

Sahildeki tiyatro binasında "sandık" kuran Balıklıovalılar ve komşu mahalle sakinleri üzerinde "Balıklıova'da taş ocağına hayır" yazan kağıtları oy sandığına attı.

Yaklaşık 500 mahalle sakini tek tek sandığa giderek, taş ocağına karşı oy kullandı.

Balıklıova Amaçlar Derneği Başkanı Dilek Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin yakınına kurulmak istenen taş ocağına karşı olduklarını, yaptıkları oylamayla da bunu göstermek istediklerini anlattı.

İzmir Valiliği'nin tesisin yapılmasına ilişkin, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli değildir." şeklinde karar verdiğini vurgulayan Ülkü, "Biz de temsili bir oylama yaptık. Burada 'ÇED raporu gereklidir' diyoruz. Çünkü taş ocağı çevresindeki 3 kilometre içinde zeytin ağaçlarını bulunduğunu biliyoruz. Biz ÇED raporun oluşturulmasını istiyoruz." dedi.

Ülkü, "ÇED raporu gerekli değildir" kararına karşı 12 vatandaşın İzmir İdare Mahkemesi'nde dava açtığını belirterek şunları söyledi:

"Köy sınırları içinde açılan taş ocağı Kadıovacık ve Barbaros mahallerini de etkiliyecek. Doğamız çok güzel, toprağımız çok güzel. Bunların birkaç parça taş için yok olmasını istemiyoruz. Taş ocağı açılırsa, kırma eleme tesisi olacak. Her taraf toz toprak içinde kalacak."

Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Mustafa Efezeybek, taş ocağının kurulmasını istemediğini belirterek, "Bu taş ocağı halkı zehirler, bitkileri etkiler. Zeytin ağaçları tozlardan dolayı meyve veremez. Oyumuzu kullandık, gitsinler başka yere kursunlar." diye konuştu.

Emekli 65 yaşındaki Hanım Denizeri de köyünü çok sevdiğini, taş ocağının yapılmaması için mücadele edeceğini bildirdi.

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Balıklıova referandum taş ocağı zeytin ağacı

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