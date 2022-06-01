Mahalleli ayağa kalkmıştı! İlk ifadesi şaşkına çevirdi: 15 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

İddiaya göre, Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi’nde yaşayan Buket U. (16), 8 Mart tarihinde evden okula diye çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, jandarmaya ihbarda bulundu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, şüphelendikleri kişiden şikayetçi oldu.

KUZENİ DE ORTADAN KAYBOLDU

8 Marttan bu güne kadar haber alınamayan Buket U.'nun kuzeni olduğu öğrenilen lise öğrencisi Gözde U. (15) da, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca baba Serkan U., hemen Jandarmaya giderek ihbarda bulundu. Akşam saatlerine kadar herhangi bir bilgiye ulaşamayan aile ve mahalleli oturma eylemi yaptı. Gözde’nin amcası Seyran U. ise kızların evlenme vaadi ile götürüldüğünü iddia etti.

"RIZAMLA GİTTİM" DEDİ

Geçtiğimiz pazar günü kuzeni Buket gibi kaybolan Gözde U.'yu bulmak için detaylı çalışma başlattı. Kız çocuğunun gidebileceği her yeri araştıran ekipler, Gözde U.'nun V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu tespit etti. V.A. ile Çandarlı Jandarma Komutanlığına gelen Gözde U., ifadesinde kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi. Eve dönmek istemeyen G.U. Sevgi Evi'ne yerleştirilirken, daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. V.A. ise, jandarmadaki işlemlerin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan savcılığa sevk edildi. (İHA)

