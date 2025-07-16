Mahalleli isyan ediyor! Yazın cam açamayıp nefes bile alamıyorlar! Nedeni ise...

İnegöl ilçesinde yaşanan olay mahalleliyi isyan ettirdi. Ağır koku, haşere ve sağlık tehdidi sebebiyle evlerinde cam bile açamaz hale gelen vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

CAM AÇAMAZ HALE GELDİLER

Vatandaşlar, lağımın karıştığı dere yüzünden yaz aylarında evlerinde cam açamadıklarını, çocuklarını dışarı çıkaramadıklarını belirtti. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocuklar için bölgenin yaşanmaz hale geldiğini belirten mahalle sakinleri şunları söyledi:

"Dere hattının hemen yakınında bir iki tane eğitim kurumu yer alıyor. Bu şartlarda çocukların eğitim aldığı ortam kabul edilemez. Dere acilen ıslah edilsin. Üzeri kapatılarak çevresi sosyal donatıya uygun hale getirilsin. Çocuklar, yaşlılar ve tüm bölge halkı için sağlıklı bir ortam oluşturulsun"

Bölge halkı, bu çevre sorununu daha önce pek çok kez dile getirdiklerini, ilgili kurumlara konuyu bildirmelerine rağmen hiçbir somut adım atılmadığını söyledi. Mahalle sakinleri, artık bu sorunun görmezden gelinmesine tahammüllerinin kalmadığını belirtirken, çözüm için acil müdahale edilmesini beklediklerini söyledi.