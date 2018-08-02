MAGAZİN

Mahkeme kararı ile Manço oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 10:44 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ahmet Işık, 1999 yılında vefat eden sanatçı Barış Manço'nun soyadını mahkeme kararı ile aldı.

Mahkeme kararı ile Manço oldu

Adını Işık Manço olarak değiştiren şarkıcı, bunun nedenlerini gazetecilerle paylaştı.

"1998 yılında Adana'dan İstanbul'a ilk geldiğimde Moda'ya Barış Ağabey'in yanına gittim. Bana 'Sende bir ışık var, bana da benziyorsun' dedi. 10 sene sonra vefat etti. Ben sahnelere çıkmaya devam ettim. Dört albüm ve bir single çıkardım" diyen Işık Manço, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir ticari beklentim yok. İnsanlar, 'Barış Manço ile akrabalığınız var mı?' diye soruyor. Ben, 'Yok' diyorum ama ona kalpten bağlıyım, onu çok seviyorum."

Manço ailesinden izin alıp almadığı sorulan Işık Manço, ''Onlara ulaşmaya çalıştım. 'Aracı oluruz' diyenler tarafından birkaç kez dolandırıldım, ulaşamadım'' yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Işık barış manço

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