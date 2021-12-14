Mahkum nerede çekiliyor? Mahkum dizisinin oyuncuları, konusu ve karakterleri...

Mahkum dizisinin konusu ve çekim yeri merak konusu oldu. Söz konusu dizi yeni bölümüyle bu akşam FOX TV ekranlarında yerini alacak. Mahkum dizisi reytinglerde en üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Uğraş Güneş'e ait. İşte merak edilenler...

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamayan Bulut, eşi ve kızını öldürmekten yargılanır. Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Bu oyun ile tuzağa düşen Fırat, masumiyetini kanıtlamak zorundadır.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna

İsmail Hacıoğlu

Seray Kaya

Furkan Kalabalık

Hayal Köseoğlu

Hakan Karsak

Anıl İlter

Mehmet Ulay

Melike İpek Yalova

Tugay Mercan

Muharrem Türkseven

Bülent Seyran

Bülent Düzgünoğlu

Gökhan Tercan

Burcu Cavrar

Alara Bozbey

Gürberk Polat

Murat Şahan

Hakan Salınmış

Nihal Koldaş

Alya Sude Mazak

İlker Yağız Uysal



