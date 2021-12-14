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Mahkum nerede çekiliyor? Mahkum dizisinin oyuncuları, konusu ve karakterleri...

14.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Mahkum'un oyuncu kadrosunda Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Mahkum dizisinde Onur Tuna, idealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut karakterine hayat veriyor.

Mahkum nerede çekiliyor? Mahkum dizisinin oyuncuları, konusu ve karakterleri...

Mahkum dizisinin konusu ve çekim yeri merak konusu oldu. Söz konusu dizi yeni bölümüyle bu akşam FOX TV ekranlarında yerini alacak. Mahkum dizisi reytinglerde en üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Uğraş Güneş'e ait. İşte merak edilenler...

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamayan Bulut, eşi ve kızını öldürmekten yargılanır. Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Bu oyun ile tuzağa düşen Fırat, masumiyetini kanıtlamak zorundadır.

Mahkum nerede çekiliyor? Mahkum dizisinin oyuncuları, konusu ve karakterleri...

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Onur Tuna
  • İsmail Hacıoğlu
  • Seray Kaya
  • Furkan Kalabalık
  • Hayal Köseoğlu
  • Hakan Karsak
  • Anıl İlter
  • Mehmet Ulay
  • Melike İpek Yalova
  • Tugay Mercan
  • Muharrem Türkseven
  • Bülent Seyran
  • Bülent Düzgünoğlu
  • Gökhan Tercan
  • Burcu Cavrar
  • Alara Bozbey
  • Gürberk Polat
  • Murat Şahan
  • Hakan Salınmış
  • Nihal Koldaş
  • Alya Sude Mazak
  • İlker Yağız Uysal


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Onur Tuna
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