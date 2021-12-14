Mahkum nerede çekiliyor? Mahkum dizisinin oyuncuları, konusu ve karakterleri...

Mahkum dizisinin konusu ve çekim yeri merak konusu oldu. Söz konusu dizi yeni bölümüyle bu akşam FOX TV ekranlarında yerini alacak. Mahkum dizisi reytinglerde en üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk yer alıyor. Dizinin senaryosu ise Uğraş Güneş'e ait. İşte merak edilenler...
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamayan Bulut, eşi ve kızını öldürmekten yargılanır. Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Bu oyun ile tuzağa düşen Fırat, masumiyetini kanıtlamak zorundadır.
Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
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