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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun mini şortlu paylaşımı nefes kesti! "Bu güzellik değil facia"

29.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran ve daha önce Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var gibi bir çok farklı yapımda rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu kez paylaştığı mini şortlu pozlarıyla nefes kesti.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun mini şortlu paylaşımı nefes kesti! "Bu güzellik değil facia"

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle beraber Mahkum dizisinde rol alan ve Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde dekolteli ve göbeği açık siyah elbiseli paylaşımlarıyla olay olmuştu.

MAHKUM'UN SASHA'SI MİNİ ŞORTUYLA NEFES KESTİ!

Köseoğlu, bu kez mini şortlu bir pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Evin bahçesinde poz veren ünlü isme takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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"BU GÜZELLİK DEĞİL FACİA"

Bazı takipçiler Köseoğlu'na "Taş mübarek", "Bu güzellik değil facia" gibi yorumlarda bulundu.

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"YOK MU ŞU KIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKECEK BİRİ?"

Bir takipçinin ise paylaşıma "Yok mu biri şu kızın fotoğrafını çekecek? Belli hep kendi kendine çekiyor benim gibi o da" yorumunda bulunması dikkat çekti.

İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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