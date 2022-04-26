Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in paylaşımı olay oldu! Bu defa havuz başında poz verdi

Babası Mahmut Tuncer gibi müzik kariyerinde ilerlemeyi seçen ve bunun yanında oyunculuk eğitimi de alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer, verdiği kilolar sonrası imaj yenilemişti. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü isim, bu kez göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu.

HAVUZ BAŞINDAN DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI!

Verdiği kilolar ile birlikte imaj yenilen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Instagram'da 50 bini aşkın takipçiye sahip.

Ünlü isim, bu defa havuz kenarında arkadaşlarıyla yüzerken çekildiği derin göğüs dekolteli pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"GÖLE MAYA ÇALARKEN BİZ"

Bodrum'da tatil yaptığı bilinen isim, "Göle maya çalarken biz" notunun bulunduğu ve

yine arkadaş grubuyla çekildiği bir fotoğrafı da hikayesine ekledi.

"HATUN ATEŞ EDİYORSUN"

Tuncer, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında çekildiği bir pozuyla gündem olmuş ve paylaşımına "Hatun ateş ediyorsun", "Bu ne güzellik maşallah Gizem", "Sözün bittiği yer" gibi yorumlar gelmişti.

İşte Gizem Tuncer'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...



