Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in hamam pozuna yorum yağdı! Dekoltesiyle gündem olmuştu

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, yakın arkadaşının düğün hamamına katıldı. Eğlendiği anları takipçileriyle paylaşan genç şarkıcı, peştemali ile poz verdi.
Yumurta diyetiyle zayıflayan Gizem Tuncer, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Göğüs dekolteli pozlarıyla magazin alemini meşgul eden Gizem Tuncer, Mahmut Tuncer'in 4 çocuğundan biri.
Müziğe ilgi duyan Gizem Tuncer, henüz öğrencilik yıllarında Mahmut Tuncer'e vokalistlik yapmıştı.
Türk Musikisi bölümünü bitiren Gizem Tuncer, Sadri Alışık kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi de aldı.