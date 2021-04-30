Mahmut Tuncer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikâyesi

1961 yılında Şanlıurfa’da doğan Mahmut Tuncer, 1979 yılında Ankara’ya geldi. Bir pavyonda sahne almaya başlayan ünlü türkücü, orada Belkıs Akkale’den Türk Halk Müziği’ne dair çok şey öğrendi. Aynı yıl TRT radyosunun açtığı ses yarışmasında birinci olan Mahmut Tuncer, ilk albümünü ise 1980 yılında çıkardı…

MAHMUT TUNCER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğan Mahmut Tuncer ailesinin beşinci çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenen Tuncer bir dönem Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Ses sanatçısı olmak konusunda bir hayali olmayan ünlü sanatçı hayatını futbolcu olarak devam ettiriyordu.

Arkadaşlarının yanında zaman zaman şarkılar söyleyen Mahmut Tuncer, çevresindekiler tarafından çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 tarihinde Urfa'nın kurtuluşunu kutladıkları gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince teknik direktörü sahneye onun çıkmasını istedi ve böylece Mahmut Tuncer ilk defa sahneye çıktı.

Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya geldiğinde Mahmut Tuncer ile tanıştı. Yanıkoğlu, "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Mahmut Tuncer’i Ankara'ya götürdü. Günlük 2.500 TL karşılığında bir pavyonda sahneye çıkan ünlü isim aynı mekanda sahne alan Belkıs Akkale’den halk müziği hakkında çok şey öğrendi.