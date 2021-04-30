Mahmut Tuncer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayat hikâyesi

1961 yılında Şanlıurfa’da doğan Mahmut Tuncer, 1979 yılında Ankara’ya geldi. Bir pavyonda sahne almaya başlayan ünlü türkücü, orada Belkıs Akkale’den Türk Halk Müziği’ne dair çok şey öğrendi. Aynı yıl TRT radyosunun açtığı ses yarışmasında birinci olan Mahmut Tuncer, ilk albümünü ise 1980 yılında çıkardı…
5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğan Mahmut Tuncer ailesinin beşinci çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenen Tuncer bir dönem Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Ses sanatçısı olmak konusunda bir hayali olmayan ünlü sanatçı hayatını futbolcu olarak devam ettiriyordu.
Arkadaşlarının yanında zaman zaman şarkılar söyleyen Mahmut Tuncer, çevresindekiler tarafından çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 tarihinde Urfa'nın kurtuluşunu kutladıkları gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince teknik direktörü sahneye onun çıkmasını istedi ve böylece Mahmut Tuncer ilk defa sahneye çıktı.
Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya geldiğinde Mahmut Tuncer ile tanıştı. Yanıkoğlu, "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Mahmut Tuncer’i Ankara'ya götürdü. Günlük 2.500 TL karşılığında bir pavyonda sahneye çıkan ünlü isim aynı mekanda sahne alan Belkıs Akkale’den halk müziği hakkında çok şey öğrendi.
1979’da TRT Radyosu'nun açtığı sınavda birinci olan Mahmut Tuncer 1980’de "Uyandım Sabah ile" isimli ilk albümünü piyasaya sürdü. Sonrasında ise hemen her yıl bir albüm çıkaran Tuncer, Flash TV'de uzun dönem eğlence programı sundu
Mahmut Tuncer ses sanatçılığının yanı sıra 20 filmde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca 80 tane besteye de imza attı.
Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk babasıdır.
Zalim Orta Dünya (2015)
Ankara (2013)
Mahmut Tuncer (2013)
Bu Nasıl Sevda (2011)
Bileydim (2006)
Hediye (2004)
Hasretim (2003)
Hıyriye (2003)
Cenderme (2002)
Kaderim Ağlıyor (2001)
Kalbimde Sen (2000)
Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)
Meleğim (1997)
Milcano (1995)
Muhtar Emmi (1993)
Nazlana Nazlana (1991)
Sen Ağlama (Raks) (1987)
Sevdim Seni (1983)
Yar Yüreğim Yar (1982)
Yeter (1980)
MAHMUT TUNCER’İN FİLMLERİ
Gizli Yara (1985)
Kader Böyle İstedi (1986)
Veda Türküsü (1986)
Garip (1986)
Sevda (1986)
Muhteşem Urfalı (1987)
Vahşier (1987)
Yeter (1988)
Yabancı (1988)
Mutsuzlar (1990)
Tel Örgü (1995)
Umutlara Güneş Doğsun (2005)
Üç Kağıtçılar (2008)
Fırıldak Ailesi (2014)
Yeşil Deniz (2015)
Türk Halk Müziği'nin efsanevi isimlerinden Mahmut Tuncer, yakın dostu ünlü şair ve sanatçı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can'ın düğününe katıldı. Düğünde nikah şahidi de olan Tuncer, gazetecilerin kendisine yönelttiği pandemi kurallarına uymayanlar hakkındaki düşüncelerini kendisine ait şakacı üslupla dile getirdi.
"BU SORUMSUZLUK OLDUKÇA PANDEMİ BİTMEZ"
Geçtiğimiz yıl bir düğün merasimine katılan Mahmut Tuncer, gazetecilerin sorularını cevapladı. Koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten ünlü sanatçı "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse birde bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki tarafta kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir" ifadelerini kullandı.
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