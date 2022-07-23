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Mahsun Kırmızıgül 1663 TL'yi ödemezse hapis cezası alacak! Açtığı davayı takip etmedi

23.07.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşine ödediği tazminatla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyince icralık oldu. Kırmızgül, hakkında çıkarılan icra ödeme emrine ilişkin bin 663 TL'lik avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa hapis cezasına çarptırılacak.

Mahsun Kırmızıgül 1663 TL'yi ödemezse hapis cezası alacak! Açtığı davayı takip etmedi

Mahsun Kırmızıgül ile yapım firması Boyut Film, Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' adlı filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan'a, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, davanın Kırmızıgül'ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül'ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Yönetmen Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, avukatlık ücretini alamadığını söyleyerek İstanbul İcra Dairesi'ne başvurdu ve Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlattı. Dilekçesinde mahkemenin, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film'i vekalet ücreti ödemeye hükmettiğini belirten avukat Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu aktardı.

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ÜCRETİ ÖDEMEZSE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Avukat Kasap'ın dilekçesindeki taleplerini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttı.

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İcra ödeme emrine göre, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film emrin kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde borcu icra dairesine ait banka hesabına yatırmazsa veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, haklarında zorla icra yapılacak ve Kırmızıgül hapis cezasına çarptırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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