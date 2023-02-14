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Mahsun Kırmızıgül’den "Acıyaman" paylaşımı! "İnsanlar hala canının derdinde"

14.02.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından ünlü isim Mahsun Kırmızıgül de destek için deprem bölgesine gitti. Adıyaman’da vatandaşlara destek olan Kırmızıgül “Acıyaman” isimli bir video paylaştı ve son durum hakkında bilgi verdi.

Mahsun Kırmızıgül’den "Acıyaman" paylaşımı! "İnsanlar hala canının derdinde"

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından depremzedelere yardım etmek için bölgeye giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül. Ünlü şarkıcı depremden etkilenen vatandaşlara destek olduğu Adıyaman'dan bir video yayınladı.

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Kırmızıgül son paylaşımında "Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları bitmek üzere. Depremin 2. Gününde kalabalık olan şehir gittikçe yalnızlaşıyor. Barınak için her gün ekibimle sahadayız. Özel insanlara çadır, battaniye soba ulaştırmaya devam ediyoruz. Buradaki acılı İnsanlar hangi şartlarda nasıl yaşıyorlarsa, bizde onlarla aynı şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Araçların içinde, sokaklarda ateş başlarında sabahı bekliyoruz.. İnsanlar kayıplarına ağlıyor, insanlar hala canının derdindeler. Lütfen yardım etmeye devam edin." dedi.

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Ünlü şarkıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Ölen eşinin ve oğlunun yanı başında duran acılı babaya teselli etmek için sarıldım. Babanın gözlerinde yaş kalmamış... Bana bakıp 'Benim babam, burası 'Adıyaman' değil, buranın adı artık 'Acıyaman' dedi ve sustu, konuşmadı bir daha" ifadelerini kullanmıştı.

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