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Mahsun Kırmızıgül'den çok konuşulacak klip! 16 yıl sonda ilk...

01.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım’ın yaptığı hareketli klibi ve yeni şarkısı 'Susamışım Ateşine' ile 16 yıl sonra iddialı bir dönüş yaptı.

Mahsun Kırmızıgül'den çok konuşulacak klip! 16 yıl sonda ilk...

Uzun bir aradan sonra yeni albümü “Hoş Geldin” ile geri dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül, yeni klibi Susamışım Ateşine ile sosyal medyayı salladı.

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Dansçı kızların yer aldığı klipte Kırmızıgül, hareketli şarkısıyla büyük beğeni topladı.

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Alışılmış tarzının dışına çıkan Kırmızıgül'ün klibi, 1 Haziran itibariyle dijital kanallarda görücüye çıktı.
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Kırmızıgül'e gelen "Gerçekten bu sesi çok özlemişiz. Tam da Mahsun abinin durumunu şu şekilde özetliyorum, "Uzun zamandır yoktum birileri ölmüş demiş , şimdi yazsınlar kral geri döndü" yorumu dikkat çekti.


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Mahsun Kırmızıgül
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