Mahsun Kırmızıgül'den çok konuşulacak klip! 16 yıl sonda ilk...

Uzun bir aradan sonra yeni albümü “Hoş Geldin” ile geri dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül, yeni klibi Susamışım Ateşine ile sosyal medyayı salladı.

Dansçı kızların yer aldığı klipte Kırmızıgül, hareketli şarkısıyla büyük beğeni topladı.



Alışılmış tarzının dışına çıkan Kırmızıgül'ün klibi, 1 Haziran itibariyle dijital kanallarda görücüye çıktı.



Kırmızıgül'e gelen "Gerçekten bu sesi çok özlemişiz. Tam da Mahsun abinin durumunu şu şekilde özetliyorum, "Uzun zamandır yoktum birileri ölmüş demiş , şimdi yazsınlar kral geri döndü" yorumu dikkat çekti.



