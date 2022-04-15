MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'dan ihanet açıklaması

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'dan ihanet açıklaması

15.04.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandıran Ece Binay, önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Binay'dan ihanet açıklaması geldi.

Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'dan ihanet açıklaması

Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD'de nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı.

Kırmızıgül ve Binay, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 60 milyonluk mal paylaşımı!Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 60 milyonluk mal paylaşımı!

LAVİN'İN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi. Ece Binay, sürpriz boşanma sonrası Etiler'de ortaya çıktı.

DSC_1879

"BOŞANDIK VE BİTTİ"

İhanet iddiaları sorulan Ece Binay, “Boşandık ve bitti. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi.

DSC_1892

"HERHANGİ BİR TALEBİM OLMADI"

Boşanma sonrası ortaya atılan mal paylaşımı haberlerini yakışıksız bulduğunu ifade eden Binay, “Bunların konuşulması bile çok ayıp. Böyle şeyler yok. Herhangi bir talebim olmadı” diye konuştu.
ece-binay-dan-ihanet-aciklamasi_168e4

Binay, son olarak “Mahsun bey ile görüşmeye devam ediyor musunuz?” sorusuna “Tabii ki kızımız var, her zaman görüşeceğiz” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Mahsun Kırmızıgül'ün, geçtiğimiz haftalarda genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, 'Kırmızıgül' soyadını sosyal medya profilinden kaldırıp, boşanma davası açmıştı. Kırmızıgül, ihanet iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sunucu sessiz sedasız boşandıÜnlü sunucu sessiz sedasız boşandı
Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attıMotor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı
Cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"Cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İnanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

İnanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Devlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devletten

Devlet her ay 1100 lira veriyor! Başvurular e-devletten

Kimlik kartları ile ilgili yeni uygulama başladı

Kimlik kartları ile ilgili yeni uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sadece 10 dakikada... Basur ve kabızlık tedavisinin doğal ilacı

Sadece 10 dakikada... Basur ve kabızlık tedavisinin doğal ilacı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.