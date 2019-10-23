Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğindeki Mucize 2 Aşk’tan yeni fragman yayınlandı

Türkiye Sineması'nda önemli bir yer edinen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Mucize 2 Aşk'tan fragman yayınlandı. Mert Turak'ın başrolünde yer aldığı Mucize 2 Aşk'ın fragmanında Aziz'in hayatını sevgiye ve aşka açmasına tanıklık ediyoruz.

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Vezir Parmağı gibi filmlerle rüştünü ispatlayan Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2 Aşk filmiyle izleyicisini 60’lı yıllara götürüyor. Mucize 2 Aşk, 2015 yapımı Mucize filminin devamı niteliğinde. Geçtiğimiz yıl sinema sektöründe yaşanan tartışmalardan ötürü vizyon tarihi ertelenen film için yeni bir tarih belirlendi.

Mucize 2 Aşk'ın oyuncu kadrosunda Mert Turak'ın yanı sıra Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Deniz Özerman, Meray Ülgen gibi isimler bulunuyor.

Mucize Aşk, izleyicileriyle 6 Aralık 2019 tarihinde sinemalarda buluşacak.



