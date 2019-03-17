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Mahsun'un babası ortaya çıktı! Menderes Samancılar Çukur'da!

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

Reyting listelerini alt üst eden fenomen dizi Çukur'a Yeşilçam'ın usta ismi Menderes Samancılar, transfer oldu. Samancılar, Mahsun karakterinin babası Kadir'i canlandıracak.

Mahsun'un babası ortaya çıktı! Menderes Samancılar Çukur'da!

Çukur'un 18 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde bomba sürprizler yaşanacak. AY Yapım imzalı fenomen diziye bir taraftan Çarpışma dizisinden misafir oyuncu Onur Saylak katılırken diğer taraftan da Mahsun'un babası ortaya çıkacak.

Bir diğer sürpriz ise Karakuzular cephesinde yaşanacak. Berkay Ateş'in hayat verdiği 'Mahsun' karakterinin babası bu bölümde ortaya çıkacak.

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Mahsun'un babası 'Kadir'i, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Menderes Samancılar canlandıracak.

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Kadir'in gerçek adı Fikret olan oğlu Mahsun'la yüzleşmesi seyirciye duygu dolu anlar yaşatacak. Kadir'in anlatacağı gerçekler ise Mahsun'da şok etkisi yaratacak.

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR?

1 Mayıs 1954'te dünyaya gelen Menderes Samancılar, 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci oldu. İki yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı.

1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. 1998 yılına kadar, dördü başrol olmak üzere yaklaşık seksen filmde çeşitli roller oynadı. 1998'de, Fransız yönetmen Claude Lelouche'un çektiği Hasards ou coïncidences (Şans ya da Tesadüf) adlı filmde rol aldı.

Son dönemde pek çok televizyon dizisinde oynadı. 2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sergilenen Selvi Boylum Al Yazmalım adlı oyunun başrollerini Kerem Alışık ve İpek Tuzcuoğlu ile paylaştı.

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