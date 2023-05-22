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Makalede kaynakça nasıl yazılır ve hazırlanır? Makalede kaynakça yazarken nelere dikkat edilmelidir?

07.05.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişi makale yazım kurallarını araştırırken kaynakça gösteriminin nasıl yapıldığını merak eder. Çünkü kaynakça, bir makalenin sonunda ve gerekli olan yerlerde metnin içerisinde mutlaka yer alması gereken bölümlerdendir. Bu nedenle makalenin biçimsel özellikleriyle kaynakça bölümünün nasıl hazırlandığının detaylı bir şekilde açıklanmasında fayda vardır. Kaynakça hazırlama aşamaları nelerdir, kaynakça nasıl hazırlanır?

Makalede kaynakça nasıl yazılır ve hazırlanır? Makalede kaynakça yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Bir makalenin nasıl yazılacağının açıklanması için takip edilmesi gereken adımlar ile kaynakça hazırlama aşamaları gibi bilgilere değinilmelidir. Çünkü makale ve kaynakça, oluşturulan çalışmanın doğru bir şekilde ortaya konulması bakımından önem arz eden kavramlardandır. Ancak kaynakça gösteriminin nasıl yapıldığı açıklanırken farklı kurallarla karşılaşıldığı hatırlatılmalıdır. Böylelikle makale yazmak isteyen bir kişi, bu eseri yayımlanacağı dergi veya kurumun kurallarına göre hazırlayabilir.

Makale nasıl yazılır?

Makale yazımına yönelik olarak en çok sorgulanan özelliklere, şablon kurallarına ve kaynakça gösterimine değinilmesi önem arz eder. Bu bağlamda dergi ve gazetelerde yayımlanan makalelerde ilk olarak hazırlık aşamalarına dikkat edilmesi önerilir. Yani makale yazacak olan bir kişinin çalışma konusuyla amacını belirlemesi mühimdir. Çalışma konusunu belirleyen bir kişinin sonraki adımda bunun üzerine kaynak taraması yapması gerekir. Böylelikle kaynakları derleyip özgün bir makale oluşturma aşamasına geçilebilir. Makalenin bölümleri ile biçimsel kurallarına yönelik olan bazı detaylar ise aşağıdaki gibidir;

  • Bir makalenin ilk sayfasında yazarların ismi ve dipnot halinde öğrenim bilgisi yer almalıdır.
  • Makalede mutlaka isim, öğrenim bilgileri, Türkçe ve İngilizce olan özetlerle anahtar kelimeler bulunmalıdır.
  • Yazılan makalenin ana kısmında mutlaka giriş ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Kimi durumlarda giriş kısmının altında yer alan başlıklar çalışmaya ve makalenin konusuna göre değişiklik gösterebilir.
  • Bir makalenin sonunda kaynakçaya yer verilmesi gerekirken, bu bölümde alfabetik olarak sıralama yapılmalıdır.
  • Hazırlanan makale, bu çalışmanın nerede yayımlanacağına göre iki satır arasındaki boşluk ve kenar boşlukları gibi biçimsel düzenlemelere tabi tutulmalıdır.

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Pek çok öğrenci ilkokul yıllarından itibaren hazırladığı ödev ya da makalelerin son kısmına kaynakça eklemeyi öğrenir. Bununla birlikte kaynak gösteriminin metnin hem içerisinde hem de son kısmında yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle direkt olarak alıntılanan ifadelerde metin içi kaynak gösteriminin ihmal edilmemesi mühimdir. Bununla birlikte “Kaynakça nasıl hazırlanır?” sorusuna yanıt olan diğer öneriler ise aşağıdaki gibidir;

  • Kaynakça bölümünde sıralanacak olan eserlerin unutulmaması için bunların not edilmesinde fayda vardır.
  • Oluşturulan makalenin kaynakçalarının daha rahat bir şekilde bulunması amacıyla listeleme yapılması uygundur.
  • Elektronik ortamdan ulaşılan kaynakçaların indirilmesi ve bir klasöre sıralı olarak isimlendirilerek aktarılması mümkündür.

Makale kaynakçası nasıl yazılır?

Farklı dergi ve yayınevlerinin kaynakça gösterimleri birbirinden değişik olabilir. Dolayısıyla “Akademik kaynakça nasıl yazılır?” sorusunun yanıtlanması için APA7 ya da MLA7 olarak bilinen iki farklı alıntı stiline yönelik olan bilgiler kullanılabilir. Bu bağlamda ilk olarak APA7 stili kaynakça hazırlama aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • APA7 kurallarına göre kaynakça gösterimi yapılırken “Yazarın soyadı, adının baş harfi. (Kitabın yayım tarihi). Kitap ismi: alt başlığı. Yayınevi.” şablonu kullanılmalıdır.
  • Kaynakça gösterimi APA7 kapsamındaki bilgilere göre yapılırken yayınevinden sonra yayım yeri belirtilmemelidir.
  • Bu bilgiler doğrultusunda APA7 kurallarına göre oluşturan kaynakça gösterimi örneği; “Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond attitudes and behaviour. Sage.” olarak sunulabilir.

APA7 stili kaynakça hazırlama bilgilerinin yanı sıra MLA7 kapsamındaki kurallar da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda MLA7 kaynakça hazırlama kuralları şu şekilde sıralanabilir:

  • MLA7 kurallarına uygun olarak kaynakça gösterimi yapılması için “Yazarın Soyadı, Adı. Kitap Adı: alt başlığı. Yayım yeri: Yayımlayan. Yayım tarihi. Yayım ortamı.” şablonundan yararlanılabilir.
  • Bu bilgiler doğrultusunda MLA7 kurallarına göre oluşturulan kaynakça gösterimi örneği; “Butler, Daniel Allen. "Unsinkable": The Full Story of the RMS Titanic. 2. baskı. Boston: Da Capo Press, 2012. Yayınevi.” şeklindedir.
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