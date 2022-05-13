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Makarna suyuna poşet çay atın! Etkileri şaşırtacak

13.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna vazgeçilmez yemekler arasında yer alıyor. Her farklı çeşidiyle lezzetli olmayı başaran makarnayı pişirirken bazı taktikleri izlemek gerekiyor. Doğru pişirme yöntemleri makarnanın lezzetine lezzet katıyor. Kimsenin bilmediği püf noktalar arasında bulunan makarna suyuna poşet çay atmak etkili sonuçlar sağlıyor.

Makarna suyuna poşet çay atın! Etkileri şaşırtacak

Makarna günün her saatinde yenilebilen gıdalar arasında bulunuyor. Oldukça pratik bir şekilde yapılan makarnanın lezzetini arttırmak için çeşitli soslar yapılıyor. Ancak makarnanın lezzeti için sostan önce pişirmesini doğru olarak yapmak gerekiyor. Herkes makarnasını farklı şekilde pişirmeyi tercih ediyor. Makarnanızı daha enfes hale getirmek için makarna suyuna bir poşet çay atabilirsiniz. Bu çok daha lezzetli bir makarnaya sahip olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca makarnayı pişirirken aşağıda yer alan noktalara dikkat edebilirsiniz.

TUZ MİKTARI

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Makarna yapılırken belki de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi tuzun ne zaman ve nasıl ekleneceği meselesidir. Damak tadınıza göre belirleyeceğiniz tuz miktarını, tencereye koyduğunuz su kaynadıktan sonra ilave edebilirsiniz. Makarnayı yeteri miktarda tuz ile haşlamanın lezzeti arttıracağı da unutulmamalıdır.

YAPIŞAN MAKARNALARI ÖNLEMEK İÇİN YAĞ KULLANIN

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Makarna haşlanırken ara sıra karıştırarak makarnaların birbirine yapışmasını önleyebilirsiniz. Farklı yöntemler denediğiniz halde makarnalarınız her defasında yapışıyorsa bunu önlemek için son çare olarak çok az bir miktar yağ ekleyebilirsiniz.

SUDAN GEÇİRMEYİN

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Hızlı ve pratik bir yemek olması nedeniyle tercih edilen makarna için yapılan en büyük yanlış, suyunu süzme aşaması olabilir. Eğer bol soslu bir makarna hazırlamak istiyorsanız makarnanızın suyunu boşa harcamadan sos için değerlendirebilirsiniz. Ancak makarnanızı ayrı bir yerde hazırlamak istiyorsanız, haşlanan makarnaların suyunu bir süzgeç yardımı ile süzdükten sonra ekstra suyun altına tutmaktan kaçınmalısınız. Makarna piştikten sonra üzerinde halen bir miktar nişasta barındırır ve bu nişasta sayesinde sos ile daha kolay bir şekilde bütünleşir. Süzüldükten sonra suya tutulan makarnaların nişasta oranında kaybolacağı gibi tadında da yavanlık meydana gelecektir.


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