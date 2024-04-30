Makaron tarifi: Makaron nasıl yapılır?

Fransız mutfağının lezzetli atıştırmalıklarından biri olan macaron ya da makaron, uzun bir süredir ülkemizde de son derece popülerdir. Birçok markette, pastanede ve lokanta menülerinde de yer alan makaronu kendi mutfağınızda da birkaç püf noktasına dikkat ederek kolaylıkla yapabilirsiniz.
Makaron tarifini aşağıda görebilirsiniz. Tüm malzemeleri belirtildiği oranlarda kullanmaya ve verilen tarif aşamalarını dikkatli ve birebir uygulamaya dikkat edin. Birkaç aşamadan oluşan bu tarif aslında oldukça pratik. İşte makaron tarifi:
MALZEMELER
80 gram yumurta beyazı
90 gram toz Antep fıstığı
160 gram pudra şekeri
50 gram şeker
¼ çay kaşığı tuz
Kreması:
120 gram beyaz çikolata
50 gram beyaz krema
60 gram Antep fıstığı
TARİF
Cam bir kapta yüksek devire aldığınız mikser ile yumurta beyazını ve tuzu çırpın.
Şekeri az az ekleyin.
Pudra şekeri ile fıstıkları eleyerek ekleyin.
Antep fıstıklı karışımın üçte birini yumurta beyazına ekleyin.
Kalan karışımı 2 kısımda ekleyin ve aynı işlemi tekrar yapın.
Hamuru sıkma torbasına alın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak hamurdan sıkın.
Oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletin.
Sıcak fırında 150 derecede 20 dakika kadar pişirin.
Krema malzemelerini bir tencerede kaynatın.
Antep fıstıklarını krema karışımına katın ve ılındıktan sonra dolapta soğutun.
Soğuyan makaron hamurlarının aralarına kremadan koyun ve kapatın.
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