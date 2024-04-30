Makaron tarifi: Makaron nasıl yapılır?

Makaron tarifini aşağıda görebilirsiniz. Tüm malzemeleri belirtildiği oranlarda kullanmaya ve verilen tarif aşamalarını dikkatli ve birebir uygulamaya dikkat edin. Birkaç aşamadan oluşan bu tarif aslında oldukça pratik. İşte makaron tarifi:

MALZEMELER 80 gram yumurta beyazı

90 gram toz Antep fıstığı

160 gram pudra şekeri

50 gram şeker

¼ çay kaşığı tuz

Kreması:

120 gram beyaz çikolata

50 gram beyaz krema

60 gram Antep fıstığı

TARİF Cam bir kapta yüksek devire aldığınız mikser ile yumurta beyazını ve tuzu çırpın.

Şekeri az az ekleyin.

Pudra şekeri ile fıstıkları eleyerek ekleyin.

Antep fıstıklı karışımın üçte birini yumurta beyazına ekleyin.

Kalan karışımı 2 kısımda ekleyin ve aynı işlemi tekrar yapın.

Hamuru sıkma torbasına alın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak hamurdan sıkın.

Oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletin.

Sıcak fırında 150 derecede 20 dakika kadar pişirin.

Krema malzemelerini bir tencerede kaynatın.

Antep fıstıklarını krema karışımına katın ve ılındıktan sonra dolapta soğutun.

Soğuyan makaron hamurlarının aralarına kremadan koyun ve kapatın.

Soğuyunca servis edin.







