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    Makaron tarifi: Makaron nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 22:42
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    Fransız mutfağının lezzetli atıştırmalıklarından biri olan macaron ya da makaron, uzun bir süredir ülkemizde de son derece popülerdir. Birçok markette, pastanede ve lokanta menülerinde de yer alan makaronu kendi mutfağınızda da birkaç püf noktasına dikkat ederek kolaylıkla yapabilirsiniz.

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    Kaç adet 20
    Hazırlık Süresi 120dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Adet 350kal

    Makaron tarifini aşağıda görebilirsiniz. Tüm malzemeleri belirtildiği oranlarda kullanmaya ve verilen tarif aşamalarını dikkatli ve birebir uygulamaya dikkat edin. Birkaç aşamadan oluşan bu tarif aslında oldukça pratik. İşte makaron tarifi:

    MALZEMELER

    • 80 gram yumurta beyazı
    • 90 gram toz Antep fıstığı
    • 160 gram pudra şekeri
    • 50 gram şeker
    • ¼ çay kaşığı tuz
    • Kreması:
    • 120 gram beyaz çikolata
    • 50 gram beyaz krema
    • 60 gram Antep fıstığı

    TARİF

    • Cam bir kapta yüksek devire aldığınız mikser ile yumurta beyazını ve tuzu çırpın.
    • Şekeri az az ekleyin.
    • Pudra şekeri ile fıstıkları eleyerek ekleyin.
    • Antep fıstıklı karışımın üçte birini yumurta beyazına ekleyin.
    • Kalan karışımı 2 kısımda ekleyin ve aynı işlemi tekrar yapın.
    • Hamuru sıkma torbasına alın.
    • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak hamurdan sıkın.
    • Oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletin.
    • Sıcak fırında 150 derecede 20 dakika kadar pişirin.
    • Krema malzemelerini bir tencerede kaynatın.
    • Antep fıstıklarını krema karışımına katın ve ılındıktan sonra dolapta soğutun.
    • Soğuyan makaron hamurlarının aralarına kremadan koyun ve kapatın.
    • Soğuyunca servis edin.


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