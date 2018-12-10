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Maket polis aracını gerçek sandı, kamyonetiyle 100 metre geride tam 1 saat bekledi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 10.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

Bursa-Yalova yolu üzerinde maket polis aracını gerçek sandığını ifade eden kamyonet sürücüsü Burhan Çakmak, muayene tarihi geçen aracıyla 100 metre geride tam 1 saat beklediğini belirtti.

Polis aracının gitmesi için kaza ihbarı yaptığını da ileri süren Çakmak, bir süre sonra aracın maket olduğunu fark ettiğini dile getirdi. Sürücü, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaştı.

Trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, 3 boyutlu maket polis araçları yapılarak ülkenin birçok yerinde yol kenarlarına konuldu. Uzaktan gerçek polis aracıymış gibi görünen ve üzerinde çakar lambaları da bulunan maket araçlarla sürücülerin daha dikkatli olmaları sağlandı.

Uygulama sürerken, Kocaeli'nin Gebze ilçesine kamyonetiyle giden Burhan Çakmak adlı sürücü de maket polis aracını gerçek sandığını ve aracının muayene tarihinin geçmesi nedeniyle yakalanmamak için yaklaşık 1 saat beklediğini söyledi.

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'TÜRKİYE'DE BUNU TEK GERÇEK ZANNEDEN BEN MİYİM?'

Maket aracın önünde çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Çakmak, kamyonetinin muayene tarihinin 3 gün geçtiğini belirterek, "155'i aradım, burayı söyledim, 100 metre ileride kaza var diye. 1 saat bekledim bu araç gitsin diye. Bu polis arabası yerinden kalkmadı. Türkiye'de bunu tek gerçek zanneden ben miyim? Şoktayım. Bunu polisin kendisi zannettim, rütbesi de gözüküyor. Siz siz olun freninizi zayıflatın, yavaş yavaş gelin. Çok güzel bir proje ama 1 saati aşkın süre nasıl burada bekledim şaşırıyorum" dedi.

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