Makrodaktili hastası küçük Esma ilk kez ayakkabı giydi!

Bursa'da yaşayan Hülya-İskender Bayraktar çiftinin 3 çocuğundan Esma Su Bayraktar, sağ ayağında baş parmağının yanındaki iki parmağı diğerlerine göre büyük olarak dünyaya geldi. Çiftin hastaneye götürdüğü çocukları Esma'ya, 'makrodaktili' tanısı konuldu. Bebekliğinden itibaren her geçen gün parmakları daha da büyüyen Esma'nın hastalığına, Bursa'daki hastanelerde çözüm bulunamadı. Aile de Sağlık Bakanlığı'na müracaat etti. Bakanlık tarafından ailesiyle birlikte Ankara'ya davet edilen Esma, tedaviye alındı. Küçük Esma, ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Cerrahi müdahale ile büyük parmakları da diğer parmakları gibi normal seviyeye gelen Esma Su'ya, iki ayağına birden ayakkabı ilk kez hastanede görevliler tarafından giydirildi. Sağ ayağına hayatında ilk kez ayakkabı giyen Esma Su, büyük sevinç yaşadı. Daha önce sol ayağına ayakkabı giymesine rağmen sağ ayağına kalın çorap veya özel yapım sandalet giydirilen Esma Su, ilk kez ayakkabıları ile yürümenin mutluluğunu yaşadı. Hastanedeki oyun odasına gidip oyun oynayan Esma'nın sağlığına kavuşması anne ve babasını da mutlu etti.

"BİRÇOK HASTENEYE GİTTİK, AMELİYATI YAPAMADILAR" Baba İskender Bayraktar, kızı büyüdükçe parmaklarındaki büyümenin de devam ettiğini söyleyerek, "Önce ameliyat olması için biraz büyümesi gerektiği söylendi. Daha sonra birçok hastaneye gitmemize rağmen ameliyatı yapamadılar. Bursa, Eskişehir ve Ankara´da birçok hastaneye gittik. Sonra Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Onların yönlendirmesiyle kızımın ameliyatı yapıldı" dedi. "DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI BENİM" Kızının hiç ayakkabı giymediğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "Onun burukluğunu her zaman içimde yaşadım. Ayakkabı giyemediği için sandalet alıyorduk. Onu da kunduracıda parmağına göre genişlettiriyorduk. Uçlarını da uzatıp, öyle giyip dışarı çıkabiliyordu. Kendi ayağına göre ayakkabı bulup, giydirme şansımız yoktu. Herkes ona tuhaf bakıyordu. Çok sıkıntı çektim, çok üzülüyordum. Ne zaman ameliyat olacak ve ne zaman kurtulacağız diye sürekli düşünüyordum. Şimdi parmağı düzeldi ve ayakkabısını giydi. Dünyanın en mutlu insanı benim artık. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."