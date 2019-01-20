TREND

Makrodaktili hastası küçük Esma ilk kez ayakkabı giydi!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
SAĞLIK  | 20.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Doğuştan 'makrodaktili' (el veya ayak parmaklarının bir veya birkaçının büyük olması) hastası 3 yaşındaki Esma Su Bayraktar, cerrahi müdahale sayesinde sağlığına kavuştu. Küçük Esma ilk ayakkabısını 3 yaşında giydi.

Makrodaktili hastası küçük Esma ilk kez ayakkabı giydi!

Bursa'da yaşayan Hülya-İskender Bayraktar çiftinin 3 çocuğundan Esma Su Bayraktar, sağ ayağında baş parmağının yanındaki iki parmağı diğerlerine göre büyük olarak dünyaya geldi.

Çiftin hastaneye götürdüğü çocukları Esma'ya, 'makrodaktili' tanısı konuldu. Bebekliğinden itibaren her geçen gün parmakları daha da büyüyen Esma'nın hastalığına, Bursa'daki hastanelerde çözüm bulunamadı. Aile de Sağlık Bakanlığı'na müracaat etti. Bakanlık tarafından ailesiyle birlikte Ankara'ya davet edilen Esma, tedaviye alındı. Küçük Esma, ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

Cerrahi müdahale ile büyük parmakları da diğer parmakları gibi normal seviyeye gelen Esma Su'ya, iki ayağına birden ayakkabı ilk kez hastanede görevliler tarafından giydirildi. Sağ ayağına hayatında ilk kez ayakkabı giyen Esma Su, büyük sevinç yaşadı. Daha önce sol ayağına ayakkabı giymesine rağmen sağ ayağına kalın çorap veya özel yapım sandalet giydirilen Esma Su, ilk kez ayakkabıları ile yürümenin mutluluğunu yaşadı. Hastanedeki oyun odasına gidip oyun oynayan Esma'nın sağlığına kavuşması anne ve babasını da mutlu etti.

"BİRÇOK HASTENEYE GİTTİK, AMELİYATI YAPAMADILAR"

Baba İskender Bayraktar, kızı büyüdükçe parmaklarındaki büyümenin de devam ettiğini söyleyerek, "Önce ameliyat olması için biraz büyümesi gerektiği söylendi. Daha sonra birçok hastaneye gitmemize rağmen ameliyatı yapamadılar. Bursa, Eskişehir ve Ankara´da birçok hastaneye gittik. Sonra Sağlık Bakanlığı'na başvurduk. Onların yönlendirmesiyle kızımın ameliyatı yapıldı" dedi.

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI BENİM"

Kızının hiç ayakkabı giymediğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "Onun burukluğunu her zaman içimde yaşadım. Ayakkabı giyemediği için sandalet alıyorduk. Onu da kunduracıda parmağına göre genişlettiriyorduk. Uçlarını da uzatıp, öyle giyip dışarı çıkabiliyordu. Kendi ayağına göre ayakkabı bulup, giydirme şansımız yoktu. Herkes ona tuhaf bakıyordu. Çok sıkıntı çektim, çok üzülüyordum. Ne zaman ameliyat olacak ve ne zaman kurtulacağız diye sürekli düşünüyordum. Şimdi parmağı düzeldi ve ayakkabısını giydi. Dünyanın en mutlu insanı benim artık. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"TEDAVİSİNİ HASTANE OLARAK ÜSTLENDİK"

Makrodaktili hastalığının doğumsal olduğunu kaydeden El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, Mikro Cerrahi Doç. Dr. Şadan Ay, rahatsızlığın ayakta kontrolsüz bir şekilde parmakların ve ayağın büyümesiyle ilgili olduğunu belirtti.

İlerleyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şadan Ay, şöyle dedi: "Esma´nın ailesi tedavi konusunda çok ısrarlıydı. Birkaç yere gidip, çözüm bulamamışlar. Daha sonra Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla bize ulaştılar. Biz de tedavisini hastane olarak üstlendik. Esma o süreye kadar hiç ayakkabı giyememişti. Hep bir ayağında ayakkabı diğer ayağında çorap ya da annesinin ördüğü çoraplar ile yürüyordu. Gerekli tedaviyi gerçekleştirdik. Bugün ayakkabıları ile yürürken gördük, çok mutlu olduk. Bundan sonrada durumunu takip edeceğiz." (DHA)


PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Uzmanlardan kritik uyarı! Beyin kanamasına neden olabilirUzmanlardan kritik uyarı! Beyin kanamasına neden olabilir
Yolda kitap okurken midemiz neden bulanır?Yolda kitap okurken midemiz neden bulanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makrodaktili esma su bayraktar Ayakkabı

En Çok Okunan Trend Haberler

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Serdar Ortaç'tan Gürcistan olayı ile ilgili yeni açıklama

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

Yer: Sivas! Evine yerleştirdiği kamerada gördü şoke oldu

ÖSYM Başkanı'ndan çok konuşulacak açıklama! Artık serbest...

ÖSYM Başkanı'ndan çok konuşulacak açıklama! Artık serbest...

Dünyaca ünlü porno sitesi yayınladı!

Dünyaca ünlü porno sitesi yayınladı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

İşte cinsel uyarılma hakkında bilinmeyenler

İşte cinsel uyarılma hakkında bilinmeyenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmandan kritik uyarı! Aşırı tarçın tüketimi, beyin kanamasına neden olabilir

Uzmanlardan kritik uyarı! Beyin kanamasına neden olabilir

Yolda kitap okurken mide bulantısı yaşamanın nedeni nedir?

Yolda kitap okurken midemiz neden bulanır?

Büyük ayakkabılar ayak sağlığını tehdit ediyor

Büyük ayakkabılar ayak sağlığını tehdit ediyor

Besin ilaç etkileşimine dikkat! Sakın bir arada tüketmeyin

Antibiyotikle bu besinleri sakın bir arada tüketmeyin!

Gelmiş geçmiş en ilginç hastalıklar

14 yıldır ikizini bedeninde taşıyor!

Cerrah baba oğluna meyvelerle nasıl ameliyat yapıldığını anlattı

Oğluna yaptığı işi böyle anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.