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  4. Mal varlığına el konulan fenomen Neslim Güngen ağlayarak ifşa etti: Kocam escortla...

Mal varlığına el konulan fenomen Neslim Güngen ağlayarak ifşa etti: Kocam escortla...

10.01.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu. Neslim Güngen sosyal medyada kocasını ağlayarak ifşa etti. Fenomen kocasının kendisini escortla aldattığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

Fenomenler soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen’e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen’den geldi.

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"PİŞKİN PİŞKİN BANA DİYOR Kİ..."

Kocasını ağlayarak ifşa eden fenomen sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Neslim Güngen ağlayarak konuşarak "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı escort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" dedi.

Fenomen devamında ise "Siz kadınlar beni anlarsınız ben nasıl ayakta durabilirim? Kocam elimi tutsaydı ben bugünleri çok güçlü atlatırdım ama kocam en büyük kalem şu durumda bana en büyük kazığı attı" diyerek ağladı.

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