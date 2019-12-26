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  4. Malatya'da baygınlık geçiren kişinin yanına yaklaşıp parasını çaldı

Malatya'da baygınlık geçiren kişinin yanına yaklaşıp parasını çaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Malatya’da baygınlık geçiren şahsa yardım ediyormuş gibi yaklaşıp cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta baygınlık geçiren sara hastası şahsın cebinden bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden 7,4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edilirken, mağdur vatandaşın da ifadesine başvuruldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya para

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