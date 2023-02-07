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Malatya’da enkaz altındaki oğluyla telefonda konuşan babanın sözleri yürekleri yaktı! “Baba beni kurtar dedi”

07.02.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tüm Türkiye’yi yasa boğan görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da bir baba enkaz altındaki oğluyla telefonda konuştuğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sonra vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken yakınlarına ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken vatandaşlar enkaz altındaki yakınlarıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Malatya’da Erol Güzel isimli bir baba enkaz altındaki oğluyla telefonda konuştuğu söyleyerek yardım istedi.

“MERDİVEN BOŞLUĞUNDAYIM”

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde elinde telefonla bekleyen bir baba oğlunun enkaz altında kaldığını söyleyerek, “Merdiven boşluğundayım, enkaz altındayım baba beni kurtar.” dedi.

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