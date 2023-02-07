Enkaz altındaki annesine “İyi misin” diyerek seslenmişti! Sosyal medya fenomeni Fırat Yayla son durumunu anlattı.... “Çorap yerine poşet giyiyorum”

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Sosyal medya aracılığıyla yakınlarının göçük altında kaldığını belirtenler veyardım isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. YouTube’da ‘Charmquell’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomen isim Fırat Yayla, depremin ilk gününde annesine seslendiği paylaşımıyla gündeme gelmişti. Bölgede gerçekleşen ikinci depremin sonrasında sosyal medyadan son durumunu paylaşan Yayla şartların zorluğundan söz ederek isyan etti.

“ÇORAP YERİNE POŞET GİYİYORUM”

Sosyal medyada yardım isteyen Yayla, Instagram hesabının hikaye bölümünde yeni bir paylaşım yaparak annesinin hâlâ enkaz altında olduğunu ve kendisinin tanımadığı bir adamın yardımı sayesinde kurtulduğunu dile getirdi. Enkaz altından çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yayla, “Ben iyiyim bir amca beni kolonun altından çıkarttı. Yaram bulunmuyor ama kesikler ve şişlikler var. Annem ben çıkarken 3 kez ‘Fırat’ diye seslendi. Onun haricinde bir daha ses alamadım. Şans eseri 44 numara ayakkabı buldum. Çorap yerine poşet giyiyorum” dedi.