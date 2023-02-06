Deprem olduğu anlarda canlı yayındaydı! Saniye saniye panik anları... “Anne aklım gitti”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Büyük paniğe neden olan deprem Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da hissedilirken Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak, İran, Suudi Arabistan, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı da etkiledi. Depreme Diyarbakır’da yakalanan ‘Beratlicex’ isimli bir TikTok kullanıcısı o anları saniye saniye canlı yayından paylaştı. TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Berat isimli TikTok kullanıcısının bir arkadaşıyla beraber açtığı canlı yayın sırasında deprem olmaya başladı. Depremin saniyelerce sürdüğü anlar TikTok’tan “Yayındayken denk geldim. Şiddeti buradan belli Allahım inşallah can kaybı yoktur” ifadeleriyle paylaşıldı.

Canlı yayın sırasında depremin şiddetinin gösterildiği anlarda TikTok kullanıcısı “Dışarıya çık! Berat yayını kapat. Anne aklım gitti. Elim ayağım titredi. Böyle bir sallama yok ama” dedi.