Malatya'da karı-koca kavgası kanlı bitti! Birbirlerini öldürdüler

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da bir süredir dini nikahlı olarak yaşadıkları öğrenilen Hüseyin Ördek (45) ve Nergiz Beyaz (37) arasında tartışma çıktı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Çiftlerin birbirine karşı bıçakla saldırdığı olayda ağır yaralanan karı-koca çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ancak her ikisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dini nikahlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayın yaşandığı evde polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri delil arama çalışması yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İHA)

