Küçük çocuk karnının ağrıdığını söyledi! Babası kulağını görünce hastaneye koştu

Olay, 17.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karın ağrısı şikayeti olan 5 yaşındaki Asel Özdemir’in kulağına yapışmış halde bir keneyi gören babası bir yakınının özel aracı ile Asel’i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırdı.

Burada doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle küçük kızın kulağındaki kene alınırken, Asel Özdemir’in hastanedeki tetkiklerine devam edildiği belirtildi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan küçük kızın babası Aliseydi Özdemir, keneyi küçük kızın karın ağrısı şikayetinde bulunması sonrasında fark ettiklerini belirterek, tetkikler sonrası Asel'in taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

(İHA)

