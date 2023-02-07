SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

07.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli acı depremin bilançosu gün geçtikçe belli oluyor. Depremden etkilenen bölgelerin başında gelen Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...

Malatya'da voleybolcuların kaldığı otelin enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

CANSIZ BEDENE ULAŞILDI!

malatyada-voleybolcularin-kaldigi-otelin-enkazinda-1-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi_5897_dhaphoto4

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği otel enkazında öğle saatlerinde aralıklarla yaşanan artçı depremler kurtarma faaliyetlerini zaman zaman aksatırken, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında enkazdan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlginizi Çekebilir

'Depremi ben de yaşadım! Korku, acı ve çaresizlik'

'Depremi ben de yaşadım! Korku, acı ve çaresizlik'

 Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu!

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu!

 İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

malatyada-voleybolcularin-kaldigi-otelin-enkazinda-1-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi_5897_dhaphoto2

Ekipler, cansız bedeni kimlik tespiti için adli tıpa gönderdi. Çalışmalara iş makinelerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de eşlik ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1'den geçmiş olsun mesajıF1'den geçmiş olsun mesajı
Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!
Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''
Anahtar Kelimeler:
deprem Voleybol son dakika enkaz 10 iyet ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı!

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Deprem sonrası sert tepki: 'Şahsiyetsizler!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.