YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

04.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organik kuru kayısının kilogramı 41,50-42,50 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 41,50-42,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Organik kuru kayısıKg41,5042,50Kuru kayısıKg29,5055,50

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Yaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybettiYaya üst geçidine çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:15
İkindi
15:04
Akşam
17:30
Yatsı
18:48

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

İpek Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Önen Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Serpil Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.