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Malezya'da bayram sofraları geleneksel tatlı "Dodol" ile renkleniyor

20.07.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Asya ülkesinde farklı isimlerle hazırlanan Dodol, Malezya'da bayram tatlısı olarak tüketiliyor. Malezya'nın geleneksel tatlılarından "Dodol", Ramazan ve Kurban Bayramlarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Malezya'da bayram sofraları geleneksel tatlı "Dodol" ile renkleniyor

Pirinç unu, hindistancevizi sütü ve palmiye şekerinden yapılan Dodol'un tarihte ilk olarak Hindistan'ın güneyi ve Sri Lanka'ya göç eden Endonezyalı tacirler tarafından yapıldığı öne sürülüyor. Bu tatlının, Endonezya'da Portekiz işgali sırasında ilk defa Portekizliler tarafından yapıldığı da iddia ediliyor.

MALEZYA’DA BAYRAMLARDA YENİLİYOR

Hemen hemen tüm Güneydoğu Asya ülkesinde farklı isimlerle yapılan Dodol, Malezya'da bayram tatlısı olarak tüketiliyor. Başkent Kuala Lumpur'da her bayram öncesi evinin bahçesinde Dodol pişiren 67 yaşındaki Zaitun Endaud, geleneksel tatlının nasıl yapıldığını anlattı.

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Dodol yapmayı genç yaşlarda annesinden öğrendiğini belirten Zaitun, "Talep geldikçe Dodol yapıyoruz. Komşularım, akrabalarım ve tanıdıklarım genellikle her bayram öncesinde tatlılarını benden alırlar." dedi.

4 SAAT BOYUNCA KARIŞTIRILIYOR

Zaitun, Dodol'un yapılışının basit fakat kıvamını tutturmanın zor olduğunu kaydederek, "İlk önce derin tavaya hindistancevizi sütünü koyup biraz karıştırıyoruz. Daha sonra pirinç unu ve palmiye şekerinden oluşturduğumuz karışımı tavaya döküp yaklaşık 4 saat boyunca ısıtarak karıştırıyoruz." diye konuştu.

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Tatlının akışkan kıvama gelmesi ve dibinin tutmaması için hiç durmadan karıştırılması gerektiğinin altını çizen Zaitun, "Dodol yapımının en zor kısmı karıştırılması. Yaşlandığım için bütün karıştırma işlemini artık tek başıma yapamıyorum. Aile üyeleriyle dönüşümlü olarak karıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaitun, Dodol'un birden farklı aromayla yapılabildiğini ve Malezya'da genellikle mango, ananas, durian ve muz gibi meyvelerin aromasıyla hazırlandığını belirtti.

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Ailesiyle birlikte her bayramda Dodol'u sofralarından eksik etmediğini söyleyen Zaitun, "Genellikle yemeğin ardından kahvenin yanında Dodol iyi gidiyor. Çok şekerli bir tatlı olduğu için yetişkinler, sade kahve ile tüketmeyi tercih ediyor." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Malezya
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