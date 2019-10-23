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Malezya'da fare yiyen şebekler bulundu

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bilim insanları, Perak eyaletine bağlı Segari Melintang ormanında, fare yiyen şebeklere rastladı Malezya'da bilim insanları, bir ormanda şebeklerin fareyle beslendiğini tespit etti.

Malezya'da fare yiyen şebekler bulundu

Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Perak eyaletindeki Segari Melintang ormanında yaşayan domuz kuyruklu şebeklerin, türlerinin diğer örneklerinden farklı olarak palm meyveleri yerine fare yemeyi tercih ettikleri belirtildi.

2016'dan geçen seneye kadar davranışları gruplar halinde takip edilen şebeklerin, palm meyvesinden çok ormandaki fareleri yediği tespit edildi.

Dergiye konuşan araştırmacılardan Nadine Ruppert, şebeklerin fare tüketimini hayretler içinde gözlemlediğini belirterek "Bu kadar yüksek miktarda kemirgen hayvan avlayacaklarını veya bu kadar çok et tüketeceklerini hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
FARE YİYEN maymun ŞEBEK Malezya

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