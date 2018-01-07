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Malkoç Süalp ve ikizi gecelerde

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 13:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

Haziran 2016'da Bade İşçil'den boşanan Malkoç Süalp, önceki gece Asmalımescit'teydi. Kardeşi Tarkan Süalp ve kadın arkadaşlarıyla Soho House adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.

Malkoç Süalp ve ikizi gecelerde

Oyuncu Bade İşçil’in eski eşi Malkoç Süalp ile ikizi Tarkan önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’da eğlendi. Çıkışta fotoğrafları çekilince yanlarındaki kız arkadaşları panik oldu. Malkoç Süalp kızları sakinleştirmeye çalıştı.

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MALKOÇ SÜALP GÜLÜP OYNADI
Tarkan Süalp ise arkadaşına sarılıp tekrar kulübe doğru yöneldi. Sokak çalgıcıları durumu fırsat bildi. İkizlerin adlarını o sırada muhabirlerden öğrendiler. ‘Vur patlasın çal oynasın abiler’ diye şarkı söylediler. Malkoç Süalp bile gülüp oynadı.

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HAZİRAN 2016'DA BOŞANMIŞLARDI
Oyuncu Bade İşçil ve Malkoç Süalp, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016’da boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bade İşçil malkoç süalp

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