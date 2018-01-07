Malkoç Süalp ve ikizi gecelerde

Oyuncu Bade İşçil’in eski eşi Malkoç Süalp ile ikizi Tarkan önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’da eğlendi. Çıkışta fotoğrafları çekilince yanlarındaki kız arkadaşları panik oldu. Malkoç Süalp kızları sakinleştirmeye çalıştı.

MALKOÇ SÜALP GÜLÜP OYNADI

Tarkan Süalp ise arkadaşına sarılıp tekrar kulübe doğru yöneldi. Sokak çalgıcıları durumu fırsat bildi. İkizlerin adlarını o sırada muhabirlerden öğrendiler. ‘Vur patlasın çal oynasın abiler’ diye şarkı söylediler. Malkoç Süalp bile gülüp oynadı.

HAZİRAN 2016'DA BOŞANMIŞLARDI

Oyuncu Bade İşçil ve Malkoç Süalp, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016’da boşanmıştı.