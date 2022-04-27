Manchester City-Real Madrid maçında ilginç olay! Gol olmadan 10 saniye önce...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırlaıdğı Real Madrid'i gol düellosunun sonunda 4-3 mağlup etmeyi başardı. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Guardiola'nın maç içinde yaşadığı bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

GOL YEMEDEN ÖNCE TAHMİN ETTİ

Real Madrid'in golü öncesi Vinicius Jr'ın Fernandinho’ya çalımı attığı anda Pep Guardiola golü yediklerini anladı. Kendini büyük bir sinirle yere atan tecrübeli teknik adam golden sonra da hakeme itiraz etti. Oyuncusuna çok kızan Guardiola'nın o halleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

"8-0 DAHA İYİ OLURDU"

Maçtan sonra konuşan Guardiola, "İyi bir maçtı ve izleyen herkes kesinlikle çok zevk almıştır. Finale çıkmak için Madrid'de çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve çok iyi oynadık ama maalesef sadece bir gol averajla yenebildik. Madrid'de harika bir atmosfer olacak ve işimiz kolay olmayacak ama her şeyimizi vereceğiz. Hepimiz bugün eğlendik. Bugün eğlenmeyen yoktur. Tabii ki 4-0 bizim için daha iyi olurdu. Hatta 8-0 (gülerek). Bunlar Real Madrid gibi bir takım karşısında sadece bir peri masalı olabilir." dedi.



