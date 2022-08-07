Manchester United, yeni sezonu kaosla açtı! Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Brighton kazandı...

İngiltere Premier Lig'de 1. hafta mücadelesinde Manchester United, Brighton'ı ağırladı.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Brighton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. ve 39. dakikalarda Pascal Gross kaydetti. Manchester United'ın tek sayısı ise 68. dakiakda Alexis Mac Allister'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United, yeni sezona puansız bir başlangıç yapmış oldu. Brighton ise sürprize imza atarak 3 puanı cebine koydu.

Manchester United, gelecek hafta Brentford deplasmanına gidecek. Brighton ise Newcastle United'ı ağırlayacak.

YENİ HOCA, YENİ KAOS

Geçtiğimiz sezonu oldukça çalkantılı bir şekilde geçiren Manchester United, yeni sezona teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde girdi.

Büyük umutlarla başlanan 2022/23 sezonunda alınan mağlubiyetle birlikte ten Hag'a ağır eleştiriler yapılırken, Cristiano Ronaldo'nun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması da tepki çekti.

Portekizli yıldızın 53. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil olması sonrasında golü bulan Manchester United'da taraftarlar, sosyal medyada Ronaldo'nun ilk 11'de başlamamasına isyan etti.

