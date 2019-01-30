Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi gündem oldu! Yüzlerce fotoğrafçı bölgeye akın etti

Bitlis'in Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor. Metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcada, köyün gençleri hayvanlarını hem yıkıyor hem de eğleniyorlar. Manda ve atların kaplıcada yıkanmasıyla oluşan doğal manzara ise, fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir alan oluyor.

SICAKLIK EKSİ 15 - 20 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye’nin dört bir tarafından yüzlerce fotoğrafçı geliyor. Fotoğrafçılar kaplıcada yıkanan mandaların ve atların sırtına çıkarak takla atan ve akrobatik hareketler yapan gençlerin fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

"MANDALARI FOTOĞRAFLAMAK İÇİN KAYSERİ'DEN GELDİK"

Budaklı Kaplıcasında yıkanan mandaları fotoğraflamak için Kayseri’den gelen fotoğraf sanatçısı Mehmet Özçelik, “Budaklı Kaplıcasındaki mandaların ve onlarla beraber eğlenen gençlerin fotoğraflarını çekmek için geldik. Biz fotoğraf severler olarak buraya Kayseri’den geldik. Budaklı Kaplıcasını yerinde fotoğraflamak, gerek doğal ortamını gerekse gençlerin mandalarla yıkanışını fotoğraflamak için geldik. Burayı daha önceden görmüştük. Bizde bunları kaydedebilmek için buralara kadar geldik. Fotoğraf açısından güzel bir yer. Bütün fotoğraf severlerin buraya gelmelerini isteriz” dedi.