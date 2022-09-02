Manisa Büyükşehir Belediyesi paylaşınca gerçek ortaya çıktı! Deniz Seki fotoşop'u abarttı

Deniz Seki Manisa Demirci Kurtuluş Günü için sahneye çıktı. Sahnede çekilen karelerini sosyal medyada paylaşan Deniz Seki yine olay oldu. Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle sık sık takipçilerinin diline düşen Seki yine fotoğraflarında kendini bolca inceltti.

Deniz Seki'nin pozlarının aynısını Manisa Büyükşehir Belediyesi de paylaşınca şarkıcının hilesi ortaya çıktı.

Seki'nin paylaşımını görenler "Yeter bu kadar fotoshop" yorumları yağdırdı.

Deniz Seki'nin aynı fotoğrafta bir hayli farklı görünmesi sosyal medyanın diline de düştü.



