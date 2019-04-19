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Manisa'da korkunç olay! Kız arkadaşını ve annesini öldürüp intihar etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 19.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Manisa'da cinnet getiren genç, iddiaya göre kız arkadaşının evinde annesini ve kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.

Manisa'da korkunç olay! Kız arkadaşını ve annesini öldürüp intihar etti

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı. Tartışmada yanındaki silahla Fatma Bayram'ı vuran genç, dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., başına sıktığı kurşunla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında olayda kullanılan silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın evde uyuduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Cinnet cinayet

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