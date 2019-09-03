Mynet Trend

Manisa'da minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 03.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri arasında bıçak ve levyeli kavga çıktı. Yolcularından biri korku dolu anları cep telefonu ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kula ilçesi D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağında meydana geldi.

KENDİSİNE LEVYE İLE VURAN KİŞİYE BIÇAK ÇEKTİ

Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri birbirlerinin yolcularını aldıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Minibüs içerisinde yaşanan tartışma bir anda büyürken, dışarıda bulunan sürücüler de kavgaya dahil oldu. Bu sırada dışarıda bulunan sürücülerden bir tanesi elindeki levye ile şoför koltuğunda oturan sürücüye vurmaya başladı. Saldırıya maruz kalan sürücü de kendisine vuran kişiye bıçak çekerek karşılık verdi.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Kavga sırasında minibüsteki yolcular, korku dolu sözlerle sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Bir yolcunun adliye personeli olduğunu belirtmesi ve sürücüleri uzaklaştırması sonrası minibüs yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga ve panik anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...
Canlı yayında korkunç anlar! Canlı yayında korkunç anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
minibüs kavga Manisa bıçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran olay! Öz kızını istismar edip fuhuşa zorlamış

Kan donduran olay! Öz kızını istismar edip fuhuşa zorlamış

RTÜK'ten sonra bir açıklama da Netflix'ten geldi

RTÜK'ten sonra bir açıklama da Netflix'ten geldi

Üniversiteyi kazanan Derya'nın feci ölümü!

Üniversiteyi kazanan Derya'nın feci ölümü!

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

Gören babası sanıyor! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...

Yok böyle protesto! Astronot gibi giyinip...

Canlı yayına hazırlanan muhabire yıldırım şoku

Canlı yayında korkunç anlar!

Düğün konvoyunda drift atan sürücüleri polis affetmedi

Polis bu görüntüleri affetmedi!

Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel 4 Eylül Marşı

Sivas Valisi'nin eşi yazdı: 100. yıla özel marş!

Limana gelen carettalara yoğun ilgi

Görür görmez telefona sarıldılar

Pamukkale'de ralli heyecanı sona erdi

Tozu dumana kattılar! Heyecan dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.