Manisa'da minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Kula ilçesi D-300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağında meydana geldi.

KENDİSİNE LEVYE İLE VURAN KİŞİYE BIÇAK ÇEKTİ

Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri birbirlerinin yolcularını aldıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Minibüs içerisinde yaşanan tartışma bir anda büyürken, dışarıda bulunan sürücüler de kavgaya dahil oldu. Bu sırada dışarıda bulunan sürücülerden bir tanesi elindeki levye ile şoför koltuğunda oturan sürücüye vurmaya başladı. Saldırıya maruz kalan sürücü de kendisine vuran kişiye bıçak çekerek karşılık verdi.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Kavga sırasında minibüsteki yolcular, korku dolu sözlerle sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Bir yolcunun adliye personeli olduğunu belirtmesi ve sürücüleri uzaklaştırması sonrası minibüs yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga ve panik anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

