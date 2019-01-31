Manisa’nın Gördes ilçesinde şaşkına çeviren olay! Tam 8 metre

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YAŞAM  | 31.01.2019 21:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesine içme suyu temin edilen hattın bakım onarımı esnasında hattan 8 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Halk arasında kunduz diye tabir edilen ağaç kökü, görenleri şaşırttı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde şaşkına çeviren olay! Tam 8 metre

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu hatlarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesindeki cazibeli içme suyu hattının bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 8 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı.

"MAHALLELİ OLARAK ÇOK ŞAŞIRDIK"

Suyun az akmasına sebep olan kunduzun, MASKİ ekipleri tarafından temizlenmesi sayesinde su akışı yeniden sağlıklı hale geldi. Kıran Mahalle Muhtarı Emin Altıntaş, “Mahallemizin içme suyunda kesinti yaşamaya başlamıştık. Bu sebeple cazibeli hattımızdaki sıkıntıyı fark edince MASKİ’ye bildirdik. İçme suyu hattımızda yapılan temizlik ve bakım çalışması sırasında boruların içinden 8 metre ağaç kökü çıktı. Mahalleli olarak çok şaşırdık. Tıkanmış ve arızalı borularımızı yenileyerek bakımlarını yapan MASKİ sayesinde daha kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

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Manisa gördes

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