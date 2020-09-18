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Manken Didem Soydan spor hocasıyla mesajlarını ifşa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesaplarını etkin bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yer alan Didem Soydan yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Ünlü manken spor hocasıyla aralarında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladı.

Manken Didem Soydan spor hocasıyla mesajlarını ifşa etti!

Takipçilerine verdiği cevaplar ve yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelen ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Fit görüntüsüne dikkat eden Soydan, kusursuz fiziğini düzenli olarak yaptığı spora borçlu olduğunu her fırsatta ifade ediyor.

didem soydan3

Beslenme alışkanlıklarına ve spor düzenine özen gösteren ünlü manken spor hocasıyla aralarında geçen diyalogları sosyal medya hesabından yayınladı. Yaz tatilinin sona ermesiyle soluğu spor salonunda almak isteyen Didem Soydan, spor hocasının engeline takıldı.

‘SEVİYELİ BİR KONUŞMA’

didem soydan

Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber çalışmalara başlayan ünlü manken, tatil dönüşünde hemen spor hocasından randevu talep etti. Spor hocasının müsait olmaması ise başarılı modeli sinirlendirdi. Güzel model, “Spor hocamla seviyeli bir konuşma” notunu ekleyerek mesajlaşmayı ifşa etti. Başarılı modelin hocasına verdiği esprili tepki ise takipçilerinden tam not aldı.

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