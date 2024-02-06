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    4. Manken Melisa Aydınalp'in yarı çıplak protestosu tepkilere neden olmuştu! Cezası belli oldu: 1 yıla kadar hapis istemi

    Manken Melisa Aydınalp'in yarı çıplak protestosu tepkilere neden olmuştu! Cezası belli oldu: 1 yıla kadar hapis istemi

    06.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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    İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak vaziyette protesto yaparak Türkiye'nin gündemine yerleşen manken Melisa Aydınalp hakkında, “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Kadıköy’de elinde ‘Memelere özgürlük’ yazılı pankart ile yürüyen sosyal medya fenomeni Melisa Aydınalp geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. 10 Aralık 2023 tarihinde Suadiye’de yarı çıplak vaziyette elindeki pankartla protesto yapan Melisa Aydınalp'e bir vatandaş tepki göstererek elindeki pankartı yırtmıştı. İkili arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    "NORMAL KIYAFETİMLE YÜRÜYÜŞ YAPSAM GÖZALTINA ALINIYORUM"

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    Aydınalp ifadesinde, “Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum” dedi. Aydınalp, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

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    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Melisa Aydınalp’in, “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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    İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Melisa Aydınalp’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (İHA)

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    Melisa Aydınalp
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