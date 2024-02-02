Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü... İzleyenleri şaşkına çeviren anlar

Kolombiya'nın Medellin şehrinde bir adamın ağaçtan taksinin üzerine düşmesi üzerine kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Taksinin arka camı kırıldı ve dramatik düşüşü nedeniyle tavan ve bagaj tamamen çöktü. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Adamın ağaca neden tırmandığı, nasıl düştüğü ya da neden çıplak olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Ancak raporlara göre taksinin üzerine düşen adamın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı ifade edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Taksiyi bu şekilde çevirmemeniz gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu sigorta şirketine nasıl açıklarsınız?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Her şey tamam da kıyafetleri nerede?" dedi.