Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Konuşmalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! Herkes nerede olduğunu merak ediyordu

    Konuşmalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! Herkes nerede olduğunu merak ediyordu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 08:04 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programındaki cevapları sayesinde gündeme gelmişti. Sosyal medyanın 'Filozof Atakan' adını verdiği Atakan Kayalar şimdilerde 13 yaşında. Fenomen çocuğun son hali ise ortaya çıktı.

    Bir kitapevinde çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan daha sonrasında annesiyle birlikte katıldığı bri televizyon programında herkesin ilgisini çeken Atakan Kayalar, henüz 10 yaşındayken 'Filozof Atakan' olarak anılmayı başarmıştı. 250 kitabı 10 yaşında okuduğu söylenen Atakan uzun süredir sosyal medyadan uzaktı. Fenomen çocuğun son görüntüsü ortaya çıktı.

    HERKES ONU MERAK EDİYORDU

    Adına fan sayfaları açılan Atakan'ın sosyal mecralardan uzak kaldığı ve eğitimine odaklandığı biliniyor. İşte şimdilerde 13 yaşında olan Filozof Atakan'ın son halleri...

    atakan 2

    atakan1

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

     Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

    Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

     Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

    Aldatılan damadın düğün günü intikam planı!

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Canlı yayında ağzına ampul soktuCanlı yayında ağzına ampul soktu
    2 Şubat Cuma: TV yayın akışı...2 Şubat Cuma: TV yayın akışı...
    Kayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay olduKayınpederin gelinine verdiği cinsellik tavsiyesi olay oldu
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya filozof atakan
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

    Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

    Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

    Yatırımda rota değişti: Altının tahtını sallamaya başladı!

    Canlı yayında ağzına ampul soktu

    Canlı yayında ağzına ampul soktu

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı... 3 günde 800 bin izlendi

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı... 3 günde 800 bin izlendi

    Trende baş aşağı asılı kaldı! "Neden yapmış ki?"

    Trende baş aşağı asılı kaldı! "Neden yapmış ki?"

    Su bir anda kana bulandı! Hiçbir şeyden habersiz yüzüyordu

    Su bir anda kana bulandı! Hiçbir şeyden habersiz yüzüyordu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.