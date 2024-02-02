Konuşmalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı! Herkes nerede olduğunu merak ediyordu

Bir kitapevinde çekilen videosuyla sosyal medyada viral olan daha sonrasında annesiyle birlikte katıldığı bri televizyon programında herkesin ilgisini çeken Atakan Kayalar, henüz 10 yaşındayken 'Filozof Atakan' olarak anılmayı başarmıştı. 250 kitabı 10 yaşında okuduğu söylenen Atakan uzun süredir sosyal medyadan uzaktı. Fenomen çocuğun son görüntüsü ortaya çıktı.

HERKES ONU MERAK EDİYORDU

Adına fan sayfaları açılan Atakan'ın sosyal mecralardan uzak kaldığı ve eğitimine odaklandığı biliniyor. İşte şimdilerde 13 yaşında olan Filozof Atakan'ın son halleri...