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    4. Kocasıyla birlikte yeni bir ilişki için sosyal medyada ilan verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

    Kocasıyla birlikte yeni bir ilişki için sosyal medyada ilan verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çeken Layla Kelly ve eşi yeni bir ilişki için partner arayışlarını verdikleri ilanla duyurdu. sosyal medyadan üçlü ilişki ilanı veren Layla Kelly ve kocası geri dönüşlerin çok olduğunu dile getirdi. Bir başvuru sahibi ise ikiliyi şaşırtmayı başardı.

    Avustralya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Layla Kelly, 17 yıllık evliliğinin ardından eşiyle yeni bir ilişki durumunu denemeye karar verdiğini söyledi. Eşiyle birlikte sosyal medyadan üçlü ilişki başvuru formunu paylaşan Kelly gelen adayları değerlendirdiğinde ise şaşkına döndü. Çünkü başvuruda bulunanların içinde ikili için bir hayli tanıdık isimler de vardı.

    TANIDIK İSİMLER DE VARDI

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    Sosyal medyadan 42 başvuru aldıklarını söyleyen Kelly, "En yaşlısı 57, en genç yaşı ise 27 olmak üzere 42 yanıt aldık. Bir adam damatlık fotoğrafıyla başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan bir ceza infaz memuru vardı. Ancak öyle bir isim vardı ki başvuranı görünce şaşkına döndük. Eski işimin yöneticilerinden biri bu işe girmek istedi" dedi.

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