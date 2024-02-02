Kocasıyla birlikte yeni bir ilişki için sosyal medyada ilan verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

Avustralya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Layla Kelly, 17 yıllık evliliğinin ardından eşiyle yeni bir ilişki durumunu denemeye karar verdiğini söyledi. Eşiyle birlikte sosyal medyadan üçlü ilişki başvuru formunu paylaşan Kelly gelen adayları değerlendirdiğinde ise şaşkına döndü. Çünkü başvuruda bulunanların içinde ikili için bir hayli tanıdık isimler de vardı.

TANIDIK İSİMLER DE VARDI

Sosyal medyadan 42 başvuru aldıklarını söyleyen Kelly, "En yaşlısı 57, en genç yaşı ise 27 olmak üzere 42 yanıt aldık. Bir adam damatlık fotoğrafıyla başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan bir ceza infaz memuru vardı. Ancak öyle bir isim vardı ki başvuranı görünce şaşkına döndük. Eski işimin yöneticilerinden biri bu işe girmek istedi" dedi.







