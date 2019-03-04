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Mansur Ark’tan Cem Yılmaz itirafı: 9 bin civarında insan…

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde oğlunun Mansur Ark'ın şarkısında dans ederken çektiği videosunu sosyal medyada paylaşmıştı. Ark o paylaşımla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Pop müzik şarkıcısı Mansur Ark, konuk olduğu magazin programında Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşımla ilgili konuştu.

İkinci Sayfa programına katılan ünlü şarkıcı Mansur Ark, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in videosunu izlediğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

İşte Mansur Ark'ın açıklaması:

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“Ben İstanbul'da yaşamıyorum bu yüzden Cem Yılmaz ve oğlu Kemal ile hiç denk gelemedik. Ama o dönemde Cem Yılmaz'la konuşup mesajlaştık. Ben Cem'in böyle bir video paylaştığını bilmiyordum. Bodrum'daydım, otomobil kullanıyordum telefonum da koltuğun üzerindeydi. Mesajlar gelmeye başladı telefonuma, sürekli bildirim geliyordu. Otomobil sürdüğüm için de bakmadım telefona, dedim ‘herhalde birisi yine Mansur Ark öldü' diye bir şey paylaştı millet de takibe başladı…

9 BİN TAKİPÇİ GELDİ!

Otomobili durdurdum baktım, videoyu görünce çok hoşuma gitti. Keyif verici bir durum benim için. Başka videolar ve mesajlarda geldi, sevindirdi bu durum beni… Yaklaşık 9 bin civarı takipçi geldi. Sonuçta bu benim planladığım bir durum değil, insanların beni dinlemesi, hoşuma gidiyor. Ben hep işimle gündemde olmak istiyorum, bu yüzdende çok görünmüyorum ekranlarda. Çünkü benim malzemem şarkıdır.”

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mansur ark Cem Yılmaz

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