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Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef Sefa Okyay Kılıç...

22.05.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Mansur Yavaş Acun Ilıcalı'nın MasterChef programında yarışan Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef Sefa Okyay Kılıç...

MasterChef programında yarışan isimler zaman zaman yaptıkları hareketlerle ve attıkları adımlarla gündeme geliyor. Son olarak yer alan Sefa Okyay Kılıç Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasıyla gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan MasterChef programında yarışan eski yarışmacı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

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"BU ANLAMLI HİZMETİN PARÇASI OLDU"

Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "BelPa Mutfak'ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Masterchef
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